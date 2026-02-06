Синоптик перечислила регионы России, в которых наступит ранняя весна Синоптик Позднякова: ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму

Ранняя весна в текущем году наступит на территории Крыма и Северного Кавказа, сообщила в интервью РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.

Метеоролог пояснила, что для южных регионов России характерны ранние оттепели. Несмотря на обильные снегопады в текущем сезоне, синоптик рассчитывает на скорое потепление.

Вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур, — уточнила Позднякова.

Специалист отметила, что приход теплой погоды в последние дни февраля приведет к таянию части снежного покрова. Это может создать условия для того, чтобы март на южном побережье Северного Кавказа и в Крыму стал по-настоящему весенним месяцем. Прогноз касается именно этих субтропических районов страны.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов Гидрометцентра, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Аналогичную ситуацию также спрогнозировали в ряде других регионов России.