26 февраля 2026 в 16:59

Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит

Юмористка Щербакова заявила, что не шутит про религию и политику

Варвара Щербакова Варвара Щербакова Фото: t.me/varjauletelaKANAL
Шутки про религию и политику стали табу на выступлениях, заявила участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова в эфире шоу блогера Ксении Собчак «Что о тебе думают?». Она призналась, что у нее есть такие, но она не станет их произносить на сцене.

У нас все-таки есть цензура, которая не позволяет это делать, и я все еще хочу жить в России и продолжать пользоваться всем, на что я заработала. <…> Все-таки я комик с федерального канала и просто не могу себе это позволить, — сообщила она.

Ранее стало известно, что стендаперу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил официальное предписание в аэропорту Внуково.

Позже зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что лишь тот, кто не имеет религиозного сознания и уважения к святыне других людей, может допустить высказывания, подобные «шуткам» Сабурова об Иисусе Христе. При этом он не стал комментировать меры против юмориста.

Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
