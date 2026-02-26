Зимняя Олимпиада — 2026
Адвокат рассказал, когда сын Кадышевой отдаст долг экс-возлюбленной

Адвокат Жорин: Костюк по суду отдаст долг, если пытался расплатиться с истицей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дарья Де Батс, бывшая возлюбленная сына Надежды Кадышевой Григория Костюка подал на него в суд. Она хочет взыскать с артиста деньги, которые одалживала ему, пока у них были отношения. Расписки Костюк ей не давал, а возвращал частично сумму долга. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что это повышает шансы Де Батс получить свой долг по суду.

Любые платежи в обратную сторону рассматриваются как косвенное подтверждение наличия долгового обязательства. Это повышает шансы истца на положительный исход в судебном процессе, — отметил адвокат.

Де Батс сообщила, что пыталась решить вопрос мирным путем, но Костюк не пошел на контакт. Третьего февраля Тверской районный суд Москвы зарегистрировал ее иск о взыскании сумм по договору займа. Де Батс намерена стребовать с Костюка 4 684 230 рублей плюс пени.

Жорин уверяет, что на судебном процессе все упрется именно в подтверждение займа. По его словам, в соответствии со ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами на сумму свыше 10 тыс. рублей должен быть заключен в письменной форме.

Если договора нет, суды оценивают совокупность доказательств. Наиболее значимыми считаются банковские переводы — особенно если в назначении платежа указано «займ», «в долг», «вернуть», либо обозначены сроки возврата. Переписка — сообщения в мессенджерах, SMS, электронная почта, из которых следует просьба занять деньги, обещание вернуть, признание долга или обсуждение условий возврата. Признание долга — в переписке, аудиозаписях, заявлениях, адресованных третьим лицам. Частичные выплаты долга, — объяснил Жорин.

Проблема заключается в том, что в момент передачи средств Костюку, Де Батс состояла с ним в близких отношениях. В этом случае суды, при отсутствии указания назначений переводов, расписки, по словам адвоката, могут принять передачу средств за подарок.

Ранее стало известно, что театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой после новой волны ее популярности стал приносить солидный доход — за один день учреждение могло заключить четыре госконтракта на сумму 2,2 млн рублей. Артистке могут принадлежать 30% театра.

