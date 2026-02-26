Адвокат рассказал, когда сын Кадышевой отдаст долг экс-возлюбленной Адвокат Жорин: Костюк по суду отдаст долг, если пытался расплатиться с истицей

Дарья Де Батс, бывшая возлюбленная сына Надежды Кадышевой Григория Костюка подал на него в суд. Она хочет взыскать с артиста деньги, которые одалживала ему, пока у них были отношения. Расписки Костюк ей не давал, а возвращал частично сумму долга. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что это повышает шансы Де Батс получить свой долг по суду.

Любые платежи в обратную сторону рассматриваются как косвенное подтверждение наличия долгового обязательства. Это повышает шансы истца на положительный исход в судебном процессе, — отметил адвокат.

Де Батс сообщила, что пыталась решить вопрос мирным путем, но Костюк не пошел на контакт. Третьего февраля Тверской районный суд Москвы зарегистрировал ее иск о взыскании сумм по договору займа. Де Батс намерена стребовать с Костюка 4 684 230 рублей плюс пени.

Жорин уверяет, что на судебном процессе все упрется именно в подтверждение займа. По его словам, в соответствии со ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами на сумму свыше 10 тыс. рублей должен быть заключен в письменной форме.

Если договора нет, суды оценивают совокупность доказательств. Наиболее значимыми считаются банковские переводы — особенно если в назначении платежа указано «займ», «в долг», «вернуть», либо обозначены сроки возврата. Переписка — сообщения в мессенджерах, SMS, электронная почта, из которых следует просьба занять деньги, обещание вернуть, признание долга или обсуждение условий возврата. Признание долга — в переписке, аудиозаписях, заявлениях, адресованных третьим лицам. Частичные выплаты долга, — объяснил Жорин.

Проблема заключается в том, что в момент передачи средств Костюку, Де Батс состояла с ним в близких отношениях. В этом случае суды, при отсутствии указания назначений переводов, расписки, по словам адвоката, могут принять передачу средств за подарок.

