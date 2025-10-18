Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:02

Названа гигантская сумма, которую театр Кадышевой получил с госзаказов

Театр Кадышевой получил за один день 2,2 млн рублей с госзаказов

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой после новой волны ее популярности стал приносить солидный доход — за один день учреждение могло заключить четыре госконтракта на сумму 2,2 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». Авторы рассказали, что артистке могут принадлежать 30% театра.

По информации канала, остальная часть театра может быть во владении сына Кадышевой, 41-летнего Григория. Сколько составил доход театра после четырех госзаказов, не уточняется. В театре «Золотое кольцо» информацию не комментировали.

Ранее экс-коллега народной артистки, исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина заявила, что Кадышеву взяли в первый в ее карьере ансамбль «Россияночка» благодаря хорошим вокальным данным. Она добавила, что у Кадышевой был богатый тембр и абсолютный слух.

До этого российское авторское общество обратилось в суд с иском к компании «Театр „Золотое кольцо“», которая организовала концерт Кадышевой. Поводом для разбирательства стало исполнение песен «Россия-Русь» и «Течет ручей» без разрешения правообладателей. РАО пыталось урегулировать спор в досудебном порядке, но реакции не последовало. После этого общество направило официальную претензию, а затем, не дождавшись ответа, обратилось в суд.

Надежда Кадышева
госзаказы
театры
доходы
