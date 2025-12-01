Аглая Шиловская впервые вышла на сцену после похорон дедушки

Аглая Шиловская впервые вышла на сцену после похорон дедушки

Актриса и певица Аглая Шиловская приняла участие в концерте, посвященном 50-летию легендарной песни «День Победы», передает корреспондент NEWS.ru. Артистка впервые вышла на сцену после похорон дедушки, режиссера Всеволода Шиловского.

Шиловская исполнила лирическую композицию в паре с певцом Алексеем Воробьевым. Она вышла на сцену с букетом, в женственном платье и с аккуратной укладкой.

О смерти Шиловского сообщили 28 ноября, ему было 87 лет. Известный советский и российский актер родился в Москве 3 июня 1938 года. С юности готовился к актерской карьере, занимаясь в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956–1957 годах будущий мастер сцены трудился слесарем на станкостроительном предприятии «Салют».

Позже пресс-служба театра-студии сообщила, что народный артист РСФСР скончался от онкологического заболевания. В учреждении уточнили, что диагноз был поставлен актеру в апреле 2025 года, но он продолжал выходить на сцену и участвовать в спектаклях.

Актер Дмитрий Певцов рассказал, что Шиловский обладал редким умением отдавать любовь как в работе, так и в личных отношениях. По его словам, сейчас же большинство проектов ориентировано исключительно на получение прибыли.