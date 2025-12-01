Лысогорский назначен первым замминистра Минпромторга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении первым замминистра замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского. Новым заместителем министра ведомства стал Алексей Матушанский, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что до назначения Матушанский занимал должность директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга. Лысогорский на позицию замминистра пришел в октябре 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора РФ. Причины кадрового решения не уточнялись.

До этого Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова. Решение принято в связи с его переходом на новое место работы.

Также глава российского государства освободил от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. В августе 2025 года ведомство было расформировано.