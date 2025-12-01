День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 21:08

Лысогорский назначен первым замминистра Минпромторга

Кирилл Лысогорский Кирилл Лысогорский Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении первым замминистра замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского. Новым заместителем министра ведомства стал Алексей Матушанский, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что до назначения Матушанский занимал должность директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга. Лысогорский на позицию замминистра пришел в октябре 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора РФ. Причины кадрового решения не уточнялись.

До этого Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова. Решение принято в связи с его переходом на новое место работы.

Также глава российского государства освободил от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. В августе 2025 года ведомство было расформировано.

Михаил Мишустин
Минпромторг
назначения
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники в Германии разучились делать базовые вещи
«Нас задушит фастфуд»: ресторатор о кафе на Патриках, санкциях и ИИ
Внучка Шиловского, Лещенко, Басков отметили 50-летие одной популярной песни
Аглая Шиловская впервые вышла на сцену после похорон дедушки
Петербуржцы обнаружили кучу коровьих голов рядом с детской площадкой
Адвокат бьет тревогу из-за состояния арестованного чиновника
«Большая ложь»: кардиолог предупредил об опасности популярных напитков
Просящего о помиловании Нетаньяху пригласили в Белый дом
Марочко заявил о целенаправленных ударах ВСУ по свидетелям их преступлений
Самолет с женщиной-пилотом на борту и молодым лейтенантом рухнул в озеро
В Мариуполе задержали бойца «Азова»
Лысогорский назначен первым замминистра Минпромторга
Карты россиян без европейского ВНЖ будут блокировать
Раскрыта причина споров в ЕС по российским активам
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинский турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.