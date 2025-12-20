Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Приготовьте салат «Морская звезда» на Новый год, и он станет вашим любимчиком. Эта вкуснятина с минимальным количеством майонеза съедается еще до боя курантов.

Вкус потрясающий: нежный картофель и яйца оттеняют солоноватую рыбу, свежий огурец и пикантный сливочный сыр, а пара капель майонеза лишь связывает вкусы, не утяжеляя салат.

Вам понадобится: 2 отварные картофелины, 2 яйца вкрутую, 150 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 1 свежий огурец, 150 г отварных очищенных креветок, 2 плавленых сырка, майонез. На большое плоское блюдо выложите первый слой из тертого отварного картофеля и слегка смажьте его майонезом. Вторым слоем распределите тертые яйца — их не смазывайте. Третьим слоем — нарезанную кубиками красную рыбу, четвертым — соломку огурца. Этот овощной слой немного смажьте. Пятый слой — целые или половинки креветок, их тоже не смазывайте. Завершающим, шестым слоем обильно покройте салат мелко тертым плавленым сырком, создавая эффект снежной шапки. Перед подачей дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

