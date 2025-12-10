Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:46

Если любите необычные сочетания, попробуйте салат «Интрига»: с курицей, апельсинами и оливками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если любите необычные сочетания, обязательно попробуйте салат «Интрига» с жареной курицей, апельсинами и оливками. Это блюдо гарантированно станет предметом восхищения и разговоров за праздничным столом!

Вкус этого салата — удивительная гармония нежной курицы, сытной картошки, свежих цитрусовых ноток апельсина и сливочного сыра. Апельсин добавляет приятную кислинку и сочность, делая салат легким и необычным.

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 3 картофелины, 2 апельсина, 3 яйца, 150 г твердого сыра, майонез, оливки и зелень для украшения. Картофель и яйца отварите до готовности. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки. Апельсины очистите от кожуры и белых пленок, разберите на дольки и нарежьте небольшими кусочками. Натрите картофель, яйца и сыр на крупной терке. Выкладывайте салат слоями в следующем порядке: картофель, майонез, курица, апельсины, яйца, сыр. Каждый слой, кроме апельсинового, промазывайте майонезной сеточкой. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Перед подачей украсьте оливками и зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить закусочные конфеты из крабовых палочек на новогодний стол.

