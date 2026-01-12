Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:32

Баскетболист разогнался на разминке и повалил на пол двух девушек

Баскетболист Решетов сбил с ног журналистку и ее собеседницу на разминке к матчу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Баскетболист уфимского клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов сбил с ног двух девушек, проводивших интервью перед началом матча. Инцидент зафиксировала телекамера, передает Telegram-канал Sport Baza.

Во время беседы журналистки с ее собеседницей Решетов, разгоняясь во время разминки, столкнулся с девушками и повалил их на пол. Спортсмен сразу же принес извинения, объяснив, что не заметил их во время рывка. Отмечается, что обошлось без серьезных травм.

Напомним, что российские и белорусские баскетбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации баскетбола (FIBA). Организация продлила санкции в отношении спортсменов из этих стран до дальнейшего уведомления в конце 2025 года.

Ранее трое американских бобслеистов выпали из саней во время заезда четверок на этапе Кубка мира (КМ) в Санкт-Морице. Произошло это после того, как спортсмены оказались на первом повороте трассы после неудачного старта. Однако пилот в одиночку смог добраться до финиша.

баскетбол
спортсмены
журналистки
девушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.