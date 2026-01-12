Баскетболист разогнался на разминке и повалил на пол двух девушек

Баскетболист уфимского клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов сбил с ног двух девушек, проводивших интервью перед началом матча. Инцидент зафиксировала телекамера, передает Telegram-канал Sport Baza.

Во время беседы журналистки с ее собеседницей Решетов, разгоняясь во время разминки, столкнулся с девушками и повалил их на пол. Спортсмен сразу же принес извинения, объяснив, что не заметил их во время рывка. Отмечается, что обошлось без серьезных травм.

Напомним, что российские и белорусские баскетбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации баскетбола (FIBA). Организация продлила санкции в отношении спортсменов из этих стран до дальнейшего уведомления в конце 2025 года.

