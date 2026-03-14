В ЕС не смогли продать крупный сталелитейный завод из-за его «обжорства» Крупнейший сталелитейный завод Румынии не смогли продать на аукционе

Крупнейший сталелитейный завод Румынии Liberty Galați не удалось продать на международном аукционе, сообщил антикризисный управляющий комбината Ремус Борзав в эфире Digi24. Потенциальные инвесторы отказались участвовать в торгах из-за стартовой цены в €709 млн.

Предприятие «съедает» около €14 млн в месяц даже в режиме простоя. Если завод не будет продан в этом году, его будущее окажется под угрозой, — отметил Борзав.

Несмотря на предварительный интерес пяти крупных инвесторов, включая украинский холдинг «Метинвест», к моменту проведения торгов не было подано ни одной официальной заявки. Потенциальные покупатели отказались вносить гарантийный взнос в €49 млн, посчитав условия сделки завышенными на фоне финансового состояния предприятия.

Ранее министр энергетики Румынии Богдан Иван предложил объявить кризис в энергетике из-за резкого подорожания топлива в стране на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Он также призвал возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа. Министр направил письмо лидерам партий правящей коалиции и премьер-министру.