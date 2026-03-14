Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 18:02

В ЕС не смогли продать крупный сталелитейный завод из-за его «обжорства»

Крупнейший сталелитейный завод Румынии не смогли продать на аукционе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупнейший сталелитейный завод Румынии Liberty Galați не удалось продать на международном аукционе, сообщил антикризисный управляющий комбината Ремус Борзав в эфире Digi24. Потенциальные инвесторы отказались участвовать в торгах из-за стартовой цены в €709 млн.

Предприятие «съедает» около €14 млн в месяц даже в режиме простоя. Если завод не будет продан в этом году, его будущее окажется под угрозой, — отметил Борзав.

Несмотря на предварительный интерес пяти крупных инвесторов, включая украинский холдинг «Метинвест», к моменту проведения торгов не было подано ни одной официальной заявки. Потенциальные покупатели отказались вносить гарантийный взнос в €49 млн, посчитав условия сделки завышенными на фоне финансового состояния предприятия.

Ранее министр энергетики Румынии Богдан Иван предложил объявить кризис в энергетике из-за резкого подорожания топлива в стране на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Он также призвал возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа. Министр направил письмо лидерам партий правящей коалиции и премьер-министру.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Белгородской области пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
«Что-нибудь заработаем и вполне себе»: Лепс заговорил о завершении карьеры
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Власти Ирана попали под прицел украинского «Миротворца»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.