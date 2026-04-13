Иран нашел виновного в срыве подписания соглашений с США Аракчи: Вашингтон повлиял на то, что Иран и США не подписали соглашение

Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был подписан в пакистанской столице по вине американской стороны, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своих социальных сетях. По его словам, когда до заключения соглашения оставалось совсем немного, иранские переговорщики столкнулись с противостоянием со стороны США.

Когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью американских визави, — написал Аракчи.

Глава ведомства подчеркнул, что Иран вел переговоры добросовестно. Тегеран направил в Исламабад делегацию «высочайшего за последние 47 лет уровня», однако столкнулся с попыткой манипулировать диалогом.

До этого стало известно, что на переговорах между США и Ираном возникли разногласия относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке. Источник обрисовал принципиальные красные линии Вашингтона, в которые входят требования к Тегерану полностью свернуть обогащение урана, ликвидировать ключевые ядерные объекты и отказаться от накопленных запасов высокообогащенного материала.