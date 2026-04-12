Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США Axios: Иран и США спорят по поводу суммы разморозки активов Тегерана

На переговорах между США и Ираном возникли разногласия относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X. Источник обрисовал ему принципиальные «красные линии» Вашингтона, в которые входят требования к Тегерану полностью свернуть обогащение урана, ликвидировать ключевые ядерные объекты и отказаться от накопленных запасов высокообогащенного материала.

Одним из расхождений на переговорах стала сумма замороженных иранских средств, которые будут разморожены, — отметил журналист.

Также США настаивают на принятии Ираном более широкого механизма региональной безопасности и деэскалации, учитывающего интересы союзников Вашингтона. В перечне условий фигурирует и прекращение предполагаемой поддержки прокси-формирований, а также обеспечение беспрепятственного и бесплатного судоходства через Ормузский пролив.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что прекращение огня в Ливане — это основополагающее требование. По его словам, Исламабад и Бейрут поддерживают постоянный диалог по этой теме.