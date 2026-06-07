У Залужного нашли недвижимость в Лондоне

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный купил элитную квартиру в Лондоне, передает Lenta.ru. По информации источников, его общие активы в Европе и инвестиции составляют не менее $5 млн (367 млн рублей).

Кроме того, доходы Залужного в период, когда он командовал ВСУ, могли достигать $10 млн (734 млн рублей), подчеркнули журналисты. При этом сам бывший главком свои возможные активы и покупки не комментировал.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что США устали от коррупции на Украине. По ее словам, местные олигархи приобретают яхты на средства, выделяемые Вашингтоном, при этом простые американцы не получают разъяснений о том, куда расходуются их деньги.

До этого в США начали расследовать не менее 56 возможных случаев коррупции и мошенничества, связанных с помощью Украине. Согласно докладу инспекторов Пентагона, Госдепартамента и американского Агентства по международному развитию, к концу марта были завершены уже 13 дел.