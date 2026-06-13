Штурмовик рассказал, какие вопросы задал Путину во время встречи Штурмовик Степаненко рассказал, что спросил у Путина о противодействии БПЛА

Боец СВО, командир штурмового взвода 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» Максим Степаненко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным спрашивал у него о противодействии беспилотникам и обеспечении подразделений транспортом. Он отметил, что ответы главы государства воодушевили его, передает ИС «Вести». Задавал несколько вопросов непосредственно про то, что необходимо нам на поле боя, про дроны на оптоволокне с искусственным интеллектом, возможно ли поступление этого нам. Был вопрос про борьбу с БПЛА, а именно по ручным сеткометам пистолетного типа. Они необходимы каждому штурмовику. <...> [Ответы президента] воодушевили, — сказал он.

Степаненко отметил, что после встречи сослуживцы поблагодарили его за то, что он озвучил наиболее актуальные для бойцов темы. Он также признался, что испытывал волнение из-за общения с верховным главнокомандующим, однако, по его словам, сумел справиться с поставленной задачей.

Ранее сообщалось, что Путин в День России провел в Кремле встречу с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Президент отметил, что старается постоянно поддерживать контакт с представителями различных родов войск — от рядовых до командующих.