Момент взрыва на востоке Польши попал на видео

Кадры взрыва, прогремевшего в Польше в ночь на 30 июля, появились в социальных сетях. Воронка после детонации была обнаружена в Люблинском воеводстве на востоке республики.

Инцидент произошел в Билгорайском повяте между селами Тарнава-Колония и Бискупице, где жители слышали мощный грохот. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в поле примерно в двух километрах от жилой застройки воронку и разбросанные фрагменты неустановленного предмета. Территория оцеплена, для усиления на место направлены сотрудники антитеррористического подразделения.

Ранее серия взрывов произошла в Киеве, Львове и других городах Украины. После этого в нескольких районах зафиксировали крупные пожары. Как утверждают источники, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам, которые используются ВСУ. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Кроме того, взрыв прогремел в Полтаве на Украине. В части Полтавской области действовала воздушная тревога. Сирены также работали в Черниговской, Черкасской, Сумской и части Харьковской областей.