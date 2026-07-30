Невролог назвал неочевидный фактор, ускоряющий старение мозга

Неправильный ежедневный рацион существенно ускоряет старение мозга, предупредил в беседе с Lenta.ru невролог Али Исмаилов. При этом единичное употребление фастфуда и другой вредной пищи не повлияет на когнитивные способности. По его словам, наибольший вред организму приносят ультрапереработанные продукты. Именно в них содержится обилие сахара, соли, насыщенных и трансжиров.

Мозг стареет не отдельно от всего организма. Питание, которое способствует развитию ожирения, сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза, со временем отражается и на состоянии сосудов головного мозга. Это может проявляться снижением внимания, ухудшением памяти и замедлением скорости мышления. Систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы, — подчеркнул Исмаилов.

Он отметил, что для поддержания здоровья мозга важно добавлять в рацион овощи, зелень, ягоды и рыбу. Кроме того, рекомендуется есть больше бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов.

Ранее диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, что употребление черники замедляет биологическое старение — эта ягода поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы. Он отметил, что в этом продукте содержатся витамины K и А.