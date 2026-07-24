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24 июля 2026 в 14:41

Невролог объяснил, какая диета снизит риски инсульта

Невролог Сутормин: диета без жирной пищи снизит риски инсульта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Диета с меньшим количеством жирной, сладкой и соленой пищи позволит снизить риски инсульта, рассказал «Радио 1» главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин. Он отметил, что такое питание способствует сохранению здоровья сосудов.

Меньше сахара, меньше соли, меньше жирного. Питание должно быть регулярное, содержать большое количество овощей. Ничего экзотического, все очень просто. То есть совет один — максимально убрать эти вещи, и все, — рассказал Сутормин.

Невролог подчеркнул, что курение необходимо полностью исключить для профилактики инсульта. По его словам, лучше полностью отказаться от вредных привычек.

Ранее психиатр Павел Гусак рассказал, что максимальная забота и выполнение всех действий за больного после инсульта могут ему навредить. Он отметил, что основная задача при реабилитации — помочь человеку в будущем обходиться без посторонней помощи.

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