Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта

Курение и высокий сахар повышают риск возникновения инсульта, рассказал «Радио 1» главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин. Он отметил, что 80% инсультов поддаются профилактике.

Такие пациенты, а также люди с повышенным холестерином, избыточной массой тела и нарушением обмена углеводов и липидов должны регулярно проходить соответствующее медицинское наблюдение, — рассказал Сутормин.

Невролог подчеркнул, что надежных предвестников инсульта не существует, поэтому при первых симптомах нужно сразу вызывать скорую. По его словам, лечение необходимо начать в первые три часа после появления симптомов.

Ранее психиатр Павел Гусак рассказал, что максимальная забота и выполнение всех действий за больного после инсульта могут ему навредить. Он отметил, что основная задача при реабилитации — помочь человеку в будущем обходиться без посторонней помощи.