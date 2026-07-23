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23 июля 2026 в 15:16

Невролог объяснил разницу между инсультом и сильной усталостью

Невролог Сутормин: при инсульте головная боль сопровождается асимметрией лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При инсульте головная боль сопровождается асимметрией лица, рассказал «Радио 1» главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин. Он отметил, что в случае сильной усталости симптомы возникают постепенно и могут сохраняться продолжительное время.

Резко появившаяся без веских причин сильная головная боль, нарушение чувствительности, движений в руке или ноге, нарушения глотания, проблемы с речью, прогрессирующее нарушение памяти — это повод экстренно обратиться к врачу, — рассказал Сутормин.

Невролог подчеркнул, что если симптомы указывают на возникновение инсульта, обратиться за медицинской помощью необходимо как можно быстрее. По его словам, при признаках усталости можно запланировать плановый визит к врачу в удобное время.

Ранее невролог Наталья Кадымова рассказала, что при головной боли, сопровождающейся перекосом лица, слабостью в конечностях или нарушениями речи, следует вызвать скорую помощь. Она отметила, что внезапно возникший или нестерпимый болевой синдром тоже требует медицинской оценки.

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