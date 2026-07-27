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27 июля 2026 в 17:32

Психолог дала советы, как поддерживать себя в трудных ситуациях

Психолог Романив: в трудных жизненных ситуациях важно заботиться о себе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В трудных жизненных ситуациях важно заботиться о себе, рассказала психолог Ольга Романив. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что многие люди начинают винить себя. При этом, по ее словам, друга в подобной ситуации они бы поддержали.

Представьте, что к вам пришел близкий человек. Вы же не станете его добивать обвинениями? Вы скажете: «Ты расстроен, дай себе время, все получится». Примените этот же «взгляд со стороны» к себе». Осуждение собственных слабостей, по мнению специалиста, — это тупиковый путь, который лишь усугубляет кризис, — пояснила Романив.

Психолог отметила, что важно не отрицать свои чувства и не подавлять эмоции. По ее словам, важно позволять себе отдыхать. Романив выразила уверенность, что забота о себе — это необходимость.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что экстремальные увлечения помогают людям залечивать душевные раны. По ее словам, преодоление своих страхов приносит больше пользы, чем их пассивное переживание.

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