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28 июля 2026 в 13:31

Диетолог рассказал о ягоде, замедляющей старение организма

Диетолог Поляков: употребление черники замедляет биологическое старение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Употребление черники замедляет биологическое старение — эта ягода поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы, заявил в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. По его словам, в этом продукте содержатся витамины K и А.

В чернике содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом, препятствуют старению, снижают свободнорадикальное окисление клеток, а также поддерживают сосуды. Плюс в чернике больше витамина С, чем в голубике, который укрепляет сосуды, благоприятно влияет на работу иммунной системы, — отметил Поляков.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что пациентам с варикозным расширением вен и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину. В этой ягоде высокое содержание витамина K, который усиливает свертываемость крови.

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