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23 июля 2026 в 16:38

Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным

Диетолог Джутова: для сохранения вкуса в блюдо можно добавить специи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы блюдо не потеряло пользу, но осталось вкусным, можно добавить в него специи, зелень или лимонный сок, посоветовала диетолог Марьяна Джутова. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что соусы лучше делать на основе йогурта или оливкового масла. По ее словам, главными принципами здорового питания являются натуральные продукты, их правильное сочетание и щадящие способы приготовления.

Для сохранения вкуса можно использовать специи, зелень, лимонный сок, натуральные соусы на основе йогурта или оливкового масла. Стоит ограничить жареную пищу, продукты с большим количеством сахара, фастфуд, сладкие напитки и переработанные продукты, — порекомендовала диетолог.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что фитнес-трекеры могут вызывать стресс и страх перед едой у людей, склонных к тревожности или перфекционизму. По ее словам, чрезмерный контроль цифр и подсчет калорий повышают риск развития расстройств пищевого поведения.

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