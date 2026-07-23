Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным Диетолог Джутова: для сохранения вкуса в блюдо можно добавить специи

Чтобы блюдо не потеряло пользу, но осталось вкусным, можно добавить в него специи, зелень или лимонный сок, посоветовала диетолог Марьяна Джутова. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что соусы лучше делать на основе йогурта или оливкового масла. По ее словам, главными принципами здорового питания являются натуральные продукты, их правильное сочетание и щадящие способы приготовления.

Для сохранения вкуса можно использовать специи, зелень, лимонный сок, натуральные соусы на основе йогурта или оливкового масла. Стоит ограничить жареную пищу, продукты с большим количеством сахара, фастфуд, сладкие напитки и переработанные продукты, — порекомендовала диетолог.

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