КДК отклонил протест «Спартака» по матчу с «Зенитом»

Максим Глушенков («Зенит») и Роман Зобнин («Спартак») в финальном матче Суперкубка России — 2026 по футболу в Нижнем Новгороде

КДК РФС официально отклонил протест московского «Спартака» и отказался переигрывать матч за Суперкубок против «Зенита», передает Telegram-канал «Чемпионат». Красно-белые направили заявление с требованиями аннулировать результат встречи из-за спорных решений главного арбитра.

Помимо этого, столичную команду оштрафовали на 195 тыс. рублей за скандирования фанатов, бросание предметов и прорыв посторонних на поле. Петербургский «Зенит» также подвергся санкциям и выплатит 175 тыс. рублей за аналогичные нарушения болельщиков и неподобающее поведение команды, уточнил Telegram-канал «Mash на спорте».

О подаче и рассмотрении данной претензии сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц непосредственно во время заседания комитета. В итоге футбольные чиновники признали аргументы москвичей недостаточными и оставили окончательный счет матча без изменений.

Ранее экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» и «Спартак» одержат победы в матчах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Свои стартовые поединки против «Акрона» и «Родины» коллективы проведут 25 июля.