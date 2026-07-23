Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 17:11

КДК отклонил протест «Спартака» по матчу с «Зенитом»

Максим Глушенков («Зенит») и Роман Зобнин («Спартак») в финальном матче Суперкубка России — 2026 по футболу в Нижнем Новгороде Максим Глушенков («Зенит») и Роман Зобнин («Спартак») в финальном матче Суперкубка России — 2026 по футболу в Нижнем Новгороде Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

КДК РФС официально отклонил протест московского «Спартака» и отказался переигрывать матч за Суперкубок против «Зенита», передает Telegram-канал «Чемпионат». Красно-белые направили заявление с требованиями аннулировать результат встречи из-за спорных решений главного арбитра.

Помимо этого, столичную команду оштрафовали на 195 тыс. рублей за скандирования фанатов, бросание предметов и прорыв посторонних на поле. Петербургский «Зенит» также подвергся санкциям и выплатит 175 тыс. рублей за аналогичные нарушения болельщиков и неподобающее поведение команды, уточнил Telegram-канал «Mash на спорте».

О подаче и рассмотрении данной претензии сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц непосредственно во время заседания комитета. В итоге футбольные чиновники признали аргументы москвичей недостаточными и оставили окончательный счет матча без изменений.

Ранее экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» и «Спартак» одержат победы в матчах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Свои стартовые поединки против «Акрона» и «Родины» коллективы проведут 25 июля.

Спорт
Футбол
Спартак
ФК Зенит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку
Советник президента оценила идею введения устной части ЕГЭ
Суд не встал на сторону продавщицы масок с лицом Безрукова
Стало известно, какое качество объединяет Федорова и Сырского
В Кремле поддержали введение нового вида ЕГЭ
Дочь-инвалид артиста Баталова назвала себя жертвой обмана
«Ожидания высокие»: Масалитин о готовности команд к новому сезону РПЛ
Предпринимателям напомнили, что грозит за несоблюдение квотирования
Продавец фруктов развеял популярный миф о выборе арбуза
Мальчик погиб при обрушении стены заброшенного здания
В Совете Федерации объяснили, чем обосновано проведение СВО
Разработчик косметики ответила, какой шампунь менее эффективен летом
Уехавший из РФ актер-иноагент задолжал более 302 тыс. рублей
Садовод ответила, как дача влияет на ментальное состояние
Еврокомиссия оштрафовала Google за потакание собственным сервисам
Тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в европейской стране
В Госдуме рассказали, как изменится повседневная жизнь россиян с 1 августа
Подружка невесты осталась инвалидом из-за жесткой свадебной традиции
Экстремальная поездка детей на крыше автобуса попала на видео
Египетские таможенники украли у туристов из России более 500 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.