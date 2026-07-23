Сердце легенды владимирского мини-футбола остановилось прямо во время матча Во Владимире во время футбольного матча умер 46-летний вратарь Майоров

Во Владимире умер вратарь местной команды по мини-футболу Алексей Майоров, сообщает RG.RU. По словам очевидцев, спортсмену внезапно стало плохо прямо во время игры. Прибывшие медики пытались его спасти, однако сделать этого не удалось. Спортсмену было 46 лет.

Майоров многие годы был одним из самых известных игроков владимирского мини-футбола. Его карьера началась в 1990-х годах, за это время он стал победителем множества турниров и кубков.

Он был для нас не просто вратарем, но и настоящим другом, надежным товарищем и Большим Братом, — рассказали его одноклубники.

Причины смерти спортсмена пока не уточняются. Родные, друзья и коллеги выражают соболезнования семье Майорова.

Ранее сообщалось, что причиной смерти ведущего «Монастырской кухни» на телеканале «Спас» Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Источник рассказал, что Сырников не так давно оказался в больнице, но потом ушел из нее, сказав, что будет дома. Смерть наступила буквально через две или три недели после госпитализации, добавил он.