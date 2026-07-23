Еврокомиссия оштрафовала Google за потакание собственным сервисам

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Google на €890 млн, сообщили на сайте ЕК. Корпорацию обвинили в несоблюдении закона о цифровых рынках. По версии властей Европы, Google предоставлял предпочтения собственным сервисам в поиске и ограничивал компании, которые направляли пользователей на более дешевые каналы покупки.

Google не обеспечила надлежащего соблюдения Закона о цифровых рынках, и сегодня мы приняли решительные, но взвешенные меры реагирования на эти нарушения. Лучшие продукты должны добиваться успеха благодаря своим качествам, а не потому, что они принадлежат компании, управляющей поисковой системой, — заявила первый исполнительный зампред Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции Тереса Рибера.

Власти Европы также потребовали от корпорации обеспечить справедливое и недискриминационное отношение к сторонним сервисам. По решению ЕК, Google должен позволить разработчикам свободно взаимодействовать с пользователями.

Ранее приложения VK и корпоративный мессенджер МАКС пропали из магазина Google Play. Представители VK заявили, что сервисы работают в обычном режиме.