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23 июля 2026 в 17:33

Экс-капитан юношеской сборной России осужден за мошенничество

Экс-капитан юношеской сборной России Хованов получил условный срок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Бывший капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов признан виновным в мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщили ТАСС в пресс-службе Вольского районного суда Саратовской области. Ему назначен испытательный срок в один год.

[Назначено] три года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, — отметили в суде.

Суд установил, что в период с 3 июня по 3 декабря 2023 года подсудимый предлагал двум местным жителям приобрести хоккейную экипировку по заниженным ценам. По данным прокуратуры, потерпевшие передали ему более 3 млн рублей, однако обещанный товар так и не получили.

Хованову 26 лет, он уроженец Саратовской области и воспитанник хоккейной школы казанского «Ак Барса». В 2016 году в качестве капитана юношеской сборной России он завоевал бронзу зимних юношеских Олимпийских игр, а в 2020 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В 2018 году нападающий был задрафтован клубом НХЛ «Миннесота», однако в лиге не дебютировал, играя в низших американских лигах. В КХЛ он провел семь матчей за «Ак Барс» без результативных баллов, также выступал в чемпионатах Белоруссии и Франции.

Ранее следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело о предполагаемом хищении 12 млрд рублей при поставках авиационных запчастей для российских авиакомпаний. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены трем фигурантам, суд заключил их под стражу.

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Саратовская область
мошенничество
Хоккей
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