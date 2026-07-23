Суд не встал на сторону продавщицы масок с лицом Безрукова

Суд не встал на сторону продавщицы масок с лицом Безрукова Продавщица масок с лицом Безрукова проиграла апелляцию

Мосгорсуд не стал оспаривать решение о взыскании 200 тыс. рублей с предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу актера Сергея Безрукова, указано в материалах дела на сайте инстанции. Причиной разбирательства стала продажа масок с изображением артиста на маркетплейсах.

Судебная коллегия полагает, что установленная судом компенсация морального вреда является разумной и справедливой, обеспечивающей баланс прав и законных интересов сторон. <...> Решение Хамовнического районного суда Москвы от 20 января 2026 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — уточняется в материалах дела.

Отмечается, что в январе Хамовнический районный суд запретил предпринимательнице продавать товары с портретом Безрукова, потребовал удалить его личные данные с сайтов и назначил компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Соболевская подавала апелляционную жалобу, утверждая, что оперативно удалила карточки товаров после претензий актера и принесла извинения артисту через его представителя.

Ранее бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в суд на писательницу Анастасию Иванову и издательство «АСТ» за выпущенную книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко». Спортсмен считает, что его биография получилась «искаженной и извращенной».