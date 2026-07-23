Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 18:17

Россия вошла в шестерку крупнейших авторынков Европы

Российский авторынок занял шестое место в европейском рейтинге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В июне 2026 года авторынок России сохранил шестое место по объему продаж автомобилей среди стран Европы, пишет «Автостат» со ссылкой на рейтинг Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Первое место заняла Германия.

В прошлом месяце в ФРГ удалось продать 296 378 машин. На втором месте расположилась Великобритания с результатом 213 166 проданных авто. Франция заняла третью позицию с 188 787 реализованными машинами. Итальянский рынок показал продажи на уровне 146 351 автомобиля. Испания оказалась на пятом месте со 128 426 проданными единицами. Российский рынок новых легковых автомобилей в июне оказался на шестом месте, с показателем 116 276 проданных машин.

Ранее сообщалось, что Россия в июне увеличила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с маем импорт снизился на 6,3% в денежном выражении. Объем поставок достиг $1,24 млрд.

До этого директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что летающие автомобили поступят в производство не ранее 2040 года. По ее словам, на 10 лет раньше авторынок пополнится электрокарами, которые смогут преодолевать расстояние до 500 км на одном заряде.

Общество
автомобили
рейтинги
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка кинулась на сотрудницу ПВЗ с канцелярским ножом
Сотрудник ТЦК разбили голову заведующему отделением больницы
Знаменитого российского писателя внесли в базу «Миротворца»
Лукашенко отдал КГБ под присмотр госсекретаря
Минск предупредил Варшаву о готовящемся теракте
Max Group заявила о непричастности к скандалу с «бумажным» НДС
На Западе признали превосходство крейсера «Адмирал Нахимов»
Напавший на банк в Баварии мужчина зарезал человека
Дачников предупредили об угрозах на грядках, приводящих к смерти
Футболист Вендел рассказал, при каких условиях может получить паспорт РФ
Более десятка человек стали жертвами гигантского оползня
Лукашенко обратился к белорусам за помощью
ЕС внес в новый санкционный список 170 организаций и 48 физлиц
«Пещерная»: в Госдуме удивились вокабуляру Каллас
Французская нефтяная компания избавится от доли в «Арктик СПГ»
Во Франции раскрыли плачевное положение Зеленского
Названы сроки передачи показаний счетчиков, чтобы избежать переплат за ЖКХ
Зеленский захотел почистить кадровый состав ВСУ
Венгрия рискует потерять десятки миллионов евро из-за санкций ЕС
Назван прогноз ключевой ставки после заседания ЦБ 24 июля
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.