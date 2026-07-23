Россия вошла в шестерку крупнейших авторынков Европы

В июне 2026 года авторынок России сохранил шестое место по объему продаж автомобилей среди стран Европы, пишет «Автостат» со ссылкой на рейтинг Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Первое место заняла Германия.

В прошлом месяце в ФРГ удалось продать 296 378 машин. На втором месте расположилась Великобритания с результатом 213 166 проданных авто. Франция заняла третью позицию с 188 787 реализованными машинами. Итальянский рынок показал продажи на уровне 146 351 автомобиля. Испания оказалась на пятом месте со 128 426 проданными единицами. Российский рынок новых легковых автомобилей в июне оказался на шестом месте, с показателем 116 276 проданных машин.

Ранее сообщалось, что Россия в июне увеличила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с маем импорт снизился на 6,3% в денежном выражении. Объем поставок достиг $1,24 млрд.

До этого директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что летающие автомобили поступят в производство не ранее 2040 года. По ее словам, на 10 лет раньше авторынок пополнится электрокарами, которые смогут преодолевать расстояние до 500 км на одном заряде.