Автоэксперт рассказала о трендах машин будущего

Летающие автомобили поступят в производство не ранее 2040 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, на 10 лет раньше авторынок пополнится отечественными электрокарами, которые смогут преодолевать расстояние до 500 км на одном заряде.

Сегодня многие технологии от футуристичных автомобилей получили широкое распространение. Например, интеллектуальные помощники водителя, климат-контроль, камеры заднего вида. Сейчас авто ближайшего будущего — это электрокар с автопилотом, ИИ-ассистентами и модульным дизайном. К 2030 году планируется выпуск массовых отечественных электромобилей с запасом хода 500 км. Летающие модели могут появиться не раньше 2040 года. Ключевые тренды международного автопрома будущего — более массовое применение карбона в производстве, позволяющее снизить вес кузова на 50%, а также еще более динамичная интеграция цифровых технологий в процесс управления, — поделилась Уткина.

Ранее сообщалось, что японский автоконцерн Toyota, который остановил производство в России в 2022 году, зарегистрировал три новых товарных знака в стране. По информации Роспатента, речь идет о моделях Etios, Crown и Liteace.