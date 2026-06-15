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15 июня 2026 в 15:42

Самолет НАТО шпионит под боком у России

ТАСС: Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над акваторией Черного моря

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Принадлежащий НАТО самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над нейтральными водами Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Также он был замечен в районе румынско-украинской границы.

Самолет вылетел с аэродрома в румынской Констанце, после чего совершил круг над нейтральными водами Черного моря с запада на восток и обратно, а затем — сделал разворот в районе румыно-украинской границы и вновь полетел в сторону акватории, — сказал собеседник агентства.

Ранее посол России Владимир Липаев заявил, что Румыния добивается размещения на своей земле иностранных военных контингентов. По словам дипломата, в стране уже функционирует ротационное присутствие военнослужащих нескольких стран НАТО. Авиация Альянса патрулирует воздушное пространство вдоль восточной границы Румынии, а также над водами Черного моря.

До этого сообщалось, что в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной была зафиксирована активизация полетов военной авиации стран НАТО. В этом месте находится крупнейший хаб по поставкам западной военной техники и вооружения.

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