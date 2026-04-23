Над одной европейской страной заметили рост числа военных самолетов НАТО Над территорией Польши зафиксировали рост полетов военной авиации НАТО у границы

В аэропорту польского Жешува у границы с Украиной зафиксирована активизация полетов военной авиации стран НАТО, следует из данных на основе сервиса Flightradar24. В этом месте находится крупнейший хаб по поставкам на Украину западной военной техники и вооружения.

В течение дня в Жешув прибывали и вылетали самолеты ВВС Канады, Германии, Польши и санитарный борт из Осло. Большинство воздушных судов после короткой стоянки покинули аэропорт.

Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трамп разделила союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». В материале уточнялось, что эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические сотрудники. Отмечалось, что Белый дом ищет способы наказать союзников, которые не захотели поддержать войну с Ираном.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава и Париж продолжат совместную работу по вопросам ядерного сдерживания. Однако, по его словам, размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.