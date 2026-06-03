«Это предупреждение»: МИД дал ценный совет недругам России

Другим странам не стоит пытаться испытать на себе решимость России защищаться всеми способами, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях ПМЭФ. По словам дипломата, к этому совету надо отнестись максимально серьезно, передает корреспондент NEWS.ru.

Это предупреждение, это сигнал, к нему надо относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, — отметил он.

До этого директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия и США смогли стабилизировать работу посольств в обеих странах. По его словам, сторонам удалось предотвратить фатальный сбой в функционировании загранучреждений.