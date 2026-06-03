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03 июня 2026 в 15:42

«Это предупреждение»: МИД дал ценный совет недругам России

Рябков призвал страны не пытаться испытать на себе решимость РФ защищаться

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Другим странам не стоит пытаться испытать на себе решимость России защищаться всеми способами, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях ПМЭФ. По словам дипломата, к этому совету надо отнестись максимально серьезно, передает корреспондент NEWS.ru.

Это предупреждение, это сигнал, к нему надо относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, — отметил он.

До этого директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия и США смогли стабилизировать работу посольств в обеих странах. По его словам, сторонам удалось предотвратить фатальный сбой в функционировании загранучреждений.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что Россия продемонстрировала свою живучесть и способность преодолевать трудности в условиях западных санкций. По его словам, у Москвы достаточно партнеров, готовых работать на принципах взаимной выгоды.

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