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03 июня 2026 в 15:32

Mash: Чубайса ждет жизнь на прожиточный минимум

Mash: экс-главу Роснано Чубайса переводят на прожиточный минимум

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По данным Telegram-канала Mash, экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса переводят на прожиточный минимум — после ареста счетов его пенсию в 450 тыс. рублей начнут списывать в счет долга перед Роснано. В материале сказано, что на руках у экс-главы корпорации останется только пенсионерская выплата по Москве — 18 971 рубль.

Роснано подало иск, утверждая, что ущерб нанес незавершенный проект школьного планшета Plastic Logic, который стартовал в 2009 году для создания в России производства гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения. По сведениям канала, за три года после переезда Чубайса в Израиль накопилась сумма около 14 млн рублей. Теперь эти деньги будут взыскивать с бывших руководителей через приставов. Чубайс отказался комментировать свою новую жизнь.

До этого стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал законным решение о взыскании с Чубайса 5,5 млрд рублей убытков по иску Роснано. Также по этому делу проходят и другие бывшие руководители компании.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Чубайс не сможет вернуться в Россию. По его словам, таким, как Чубайс, въезд назад заказан.

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Анатолий Чубайс
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