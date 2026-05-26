Суд признал законным взыскание с Чубайса 5,5 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал законным решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков по иску «Роснано». Также по делу проходят и другие бывшие руководители компании, сообщает ТАСС.

Решение первой инстанции по иску «Роснано» признать законным, — говорится в решении суда.

В рамках дела речь идет о возмещении ущерба, связанного с проектом Plastic Logic, который стартовал в 2009 году для создания в России производства гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения, но так и не достиг заявленных целей. По данным компании, уже к 2012 году от запуска производства в РФ отказались, а инвестиции продолжили направляться в иностранные юрисдикции.

3 апреля арбитражный суд Москвы взыскал с Анатолия Чубайса и шести его бывших подчиненных в «Роснано» 3,9 млрд рублей и $20,45 млн (1,6 млрд рублей) совокупного ущерба. 15 мая бывший топ-менеджер «Роснано» Герман Пихоя подал апелляционную жалобу на решение суда о взыскании с него и других ответчиков более 5,5 млрд рублей.