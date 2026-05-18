Соответчик Чубайса обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей по иску «Роснано»

Бывший топ-менеджер «Роснано» Герман Пихоя обжаловал решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с него солидарно с другими ответчиками, включая Анатолия Чубайса, более 5,5 млрд рублей, следует из материалов дела. Согласно документам, которые изучили РИА Новости, жалоба поступила в суд первой инстанции 15 мая.

Речь идет о взыскании около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн (1,49 млрд рублей) по иску АО «Роснано». Жалоба Пихои вместе с материалами будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Остальные ответчики решение пока не обжаловали, отмечает агентство.

Ранее судебные приставы возбудили очередное исполнительное производство об аресте имущества Чубайса. Речь идет о сумме в размере почти 5,5 млрд рублей, соответствующие документы поступили из Арбитражного суда Москвы.

До этого Арбитражный суд Москвы взыскал с Чубайса и шести его бывших подчиненных по «Роснано» почти 4 млрд рублей и более $20 млн (1,46 млрд рублей) совокупного ущерба. Иск о взыскании подавала сама компания АО «Роснано». Заседания первой инстанции прошли в закрытом режиме.