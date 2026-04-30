30 апреля 2026 в 17:01

Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях

Здание АО «Роснано» в Москве Здание АО «Роснано» в Москве Фото: Cергей Петров/NEWS.ru
Бывшие топ-менеджеры «Роснано» не признали свою вину по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в размере 52 млрд рублей, рассказал ТАСС сообщил участник судебного процесса.

Сегодня после оглашения гособвинением обвинительного заключения по делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ), которые привели к ущербу в размере 52 млрд рублей, трое подсудимых заявили о своей невиновности, — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что следователи расширили обвинение против бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирины Рапопорт. К статье о растрате в особо крупном размере ей добавили коммерческий подкуп. Пресненский районный суд назначил заседание по делу Рапопорт в закрытом режиме.

Ранее другого топ-менеджера корпорации Сергея Вахтерова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей. Речь идет о продаже долей корпорации в производителе химической продукции «Акрилан». Вахтерову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
