Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 02:07

Вандалы в Армении повредили мемориал ВОВ

Вандалы повредили плиты городов-героев в Гюмри на мемориале «Мать Армения»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гюмрийский мемориальный комплекс «Мать Армения» подвергся акту вандализма, передает Sputnik Армения. Неизвестные повредили плиты, посвященные городам-героям Великой Отечественной войны.

Директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян заявил, что произошедшее является проявлением неуважения к памяти участников войны. По его мнению, инцидент также мог быть направлен на ухудшение отношений между Арменией и Россией.

Факт повреждения обнаружили сотрудники коммунальных служб во время осмотра территории. Рядом с мемориалом в мусорных контейнерах нашли сорванные позолоченные буквы, а специалисты мэрии уже приступили к восстановлению поврежденных плит.

Ранее неизвестный вандал разбил исторический витраж в Крестовоздвиженском соборе в Женеве. Отмечается, что служба безопасности и местная полиция смогли задержать подозреваемого. Подробности о его личности и мотивах не раскрываются, расследование инцидента продолжается.

Страны СНГ
Армения
вандалы
мемориалы
памятники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тегеран закрыл Ормузский пролив
В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелся НПЗ
В работу аэропорта Подмосковья ввели ограничения
Власти Латвии отменили концерт Xzibit в Риге из-за его выступлений в России
Вандалы в Армении повредили мемориал ВОВ
Сын Децла выгоняет мать из квартиры: кто прав по закону, мнение Толмацкого
Адвокат назвал срок водителю автобуса после ДТП в Екатеринбурге
«Зенит» продлил контракт с 18-летним чемпионом России
Владельцам оружия могут разрешить использовать приборы ночного видения
Турецким блогерам OnlyFans потребовали до 10 лет тюрьмы
Развеяны топ-мифы об интиме: сексолог о том, что вы стесняетесь спросить
Стрельба, допросы, депортации: почему США не пускают футболистов на ЧМ-2026
В Пентагоне высказались о военных действиях против Кубы
В иранском городе Сирик прогремели взрывы
Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе
Дмитриев увидел неожиданный путь к диалогу России и США
В Крыму изменили схему движения поездов «Таврия»
ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город
Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет
Юрий Кнутов: нужно создавать мощный рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.