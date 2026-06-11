Вандалы в Армении повредили мемориал ВОВ Вандалы повредили плиты городов-героев в Гюмри на мемориале «Мать Армения»

Гюмрийский мемориальный комплекс «Мать Армения» подвергся акту вандализма, передает Sputnik Армения. Неизвестные повредили плиты, посвященные городам-героям Великой Отечественной войны.

Директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян заявил, что произошедшее является проявлением неуважения к памяти участников войны. По его мнению, инцидент также мог быть направлен на ухудшение отношений между Арменией и Россией.

Факт повреждения обнаружили сотрудники коммунальных служб во время осмотра территории. Рядом с мемориалом в мусорных контейнерах нашли сорванные позолоченные буквы, а специалисты мэрии уже приступили к восстановлению поврежденных плит.

Ранее неизвестный вандал разбил исторический витраж в Крестовоздвиженском соборе в Женеве. Отмечается, что служба безопасности и местная полиция смогли задержать подозреваемого. Подробности о его личности и мотивах не раскрываются, расследование инцидента продолжается.