Дмитриев увидел неожиданный путь к диалогу России и США Дмитриев заявил о важности религиозных обменов между РФ и США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о перспективах восстановления отношений между Россией и США. По его мнению в соцсети, важную роль в этом процессе способны сыграть гражданская дипломатия и религиозные контакты.

Гражданская дипломатия играет ключевую роль в восстановлении отношений между США и Россией, разрушенных [экс-президентом США Джо] Байденом, «глубинным государством» и СМИ. Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать делегацию молодых католиков, поскольку религиозные обмены также имеют важное значение, — написал Дмитриев.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая заявила о намерении чаще посещать Россию. Она также сообщила о желании организовать поездку в РФ для группы молодых католиков и выступила за преодоление существующего раскола.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил: президент России Владимир Путин нравится главе США Дональду Трампу, так как является сильным лидером. По словам эксперта, глава Белого дома хотел бы нормализовать отношения с РФ, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.