Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 00:27

Дмитриев увидел неожиданный путь к диалогу России и США

Дмитриев заявил о важности религиозных обменов между РФ и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о перспективах восстановления отношений между Россией и США. По его мнению в соцсети, важную роль в этом процессе способны сыграть гражданская дипломатия и религиозные контакты.

Гражданская дипломатия играет ключевую роль в восстановлении отношений между США и Россией, разрушенных [экс-президентом США Джо] Байденом, «глубинным государством» и СМИ. Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать делегацию молодых католиков, поскольку религиозные обмены также имеют важное значение, — написал Дмитриев.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая заявила о намерении чаще посещать Россию. Она также сообщила о желании организовать поездку в РФ для группы молодых католиков и выступила за преодоление существующего раскола.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил: президент России Владимир Путин нравится главе США Дональду Трампу, так как является сильным лидером. По словам эксперта, глава Белого дома хотел бы нормализовать отношения с РФ, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Мир
Россия
Кирилл Дмитриев
США
религия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцам оружия могут разрешить использовать приборы ночного видения
Турецким блогерам OnlyFans потребовали до 10 лет тюрьмы
Развеяны топ-мифы об интиме: сексолог о том, что вы стесняетесь спросить
Стрельба, допросы, депортации: почему США не пускают футболистов на ЧМ-2026
В Пентагоне высказались о военных действиях против Кубы
В иранском городе Сирик прогремели взрывы
Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе
Дмитриев увидел неожиданный путь к диалогу России и США
В Крыму изменили схему движения поездов «Таврия»
ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город
Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет
Юрий Кнутов: нужно создавать мощный рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря
Над Брянской областью за ночь уничтожили 65 украинских беспилотников
В Вене назвали главных спонсоров атак дронами ВСУ против россиян
Военные уничтожили десятки воздушных целей над Севастополем
Путин дал новым структурам право бороться с беспилотниками
Иран ответил на угрозы США жестким предупреждением
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Горловке
Дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области
В Запорожской области запретили перевозку организованных групп детей
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.