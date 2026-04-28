28 апреля 2026 в 05:10

Экс-топ-менеджеру «Роснано» ужесточили обвинение

ТАСС: следователи утяжелили обвинение экс-топ-менеджеру «Роснано» Рапопорт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следователи утяжелили обвинение бывшему топ-менеджеру «Роснано» Ирине Рапопорт. Ей добавили коммерческий подкуп к статье о растрате в особо крупном размере, свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Рапопорт в закрытом режиме. Теперь ей инкриминируются две тяжкие статьи: часть 4 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

Назначено судебное заседание в закрытом режиме, — говорится в документах.

Подробности дела и суммы ущерба пока не раскрываются. Ранее фигурантка находилась под следствием по делу о хищениях в «Роснано».

До этого стало известно, что бывшего топ-менеджера «Роснано» Сергея Вахтерова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей. Речь идет о продаже долей корпорации в производителе химической продукции «Акрилан». Вахтерову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уточняется, что Мещанский районный суд Москвы 15 апреля отправил его под стражу по ходатайству Следственного департамента МВД.

Общество
Ирина Рапопорт
Роснано
обвинения
