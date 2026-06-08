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08 июня 2026 в 04:24

Цунами высотой до метра может накрыть тихоокеанское побережье Японии

Метеорологи Японии предупредили об угрозе цунами у тихоокеанского побережья

Япония, Токио Япония, Токио Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до одного метра для тихоокеанского побережья страны. В опасную зону включили прилегающие к Токио префектуры и часть Токийского залива.

Предупреждение касается островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку, а также тихоокеанского побережья Хонсю вплоть до префектуры Ибараки. Причиной стало землетрясение магнитудой 8,1, произошедшее у берегов Филиппин.

Островов Мияко цунами может достичь уже к 11:00 по местному времени (05:00 мск), а прилегающих к столице районов — к 13:30 (07:30 мск). Власти Японии призывают жителей прибрежных районов соблюдать меры предосторожности. Информация о дальнейшем развитии ситуации будет уточняться по мере поступления данных от сейсмологов.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане у побережья Северных Курил. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова проинформировала, что толчки ощутили на острове Парамушир. Эпицентр находился в 159 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Подземные толчки произошли в 21:41 по местному времени (13:41 по московскому времени). В Северо-Курильске интенсивность составила до трех баллов, угрозы цунами не было.

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