Ощутимое землетрясение произошло у побережья Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане у побережья Северных Курил, сообщила в беседе с РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Толчки ощутили на острове Парамушир.

Эпицентр находился в 159 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Подземные толчки произошли в 21:41 по местному времени (13:41 по московскому времени). В Северо-Курильске интенсивность составила до трех баллов, угрозы цунами не было.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 42 километров, — уточнила Семенова.

Подземные толчки не привели к разрушениям. Жители Северо-Курильска ощутили лишь слабую вибрацию, угроза цунами не объявлялась. Ситуация в данный момент находится под контролем.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Италии. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что эпицентр подземных толчков находился в 144 километрах к северу от города Мессина. В этом населенном пункте проживают около 219 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.