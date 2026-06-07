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07 июня 2026 в 07:05

Суд отказался вставать на сторону «Роснано» в споре на 226 млн рублей

Суд не стал удовлетворять иск к экс-замглавы «Роснано» на 226 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска компании «Роснано» (до 2011 года она называлась ГК «Роснанотех») к бывшему заместителю главы организации Андрею Малышеву, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Истец требовал возместить ущерб в размере 226 млн рублей.

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевших ГК «Роснанотех» к Малышеву о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 226 млн 176 тыс. рублей — отказать, — говорится в решении.

Ранее бывший топ-менеджер «Роснано» Герман Пихоя обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому с него, а также с других ответчиков солидарно взыскивается более 5,5 млрд рублей. Жалоба поступила в суд первой инстанции еще 15 мая.

Также заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства активы, которые, по версии надзорного ведомства, были приобретены незаконно. В числе ответчиков по иску значатся основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, его супруга и ряд других физических лиц.

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