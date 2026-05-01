Основателю «Русагро» заявили многомиллиардный иск

Заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства активы, приобретенные, по версии надзорного ведомства, незаконно, передает ТАСС. В числе ответчиков — основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, его супруга, бывший генеральный директор компании Максим Басов, а также ряд других лиц и несколько крупных предприятий. Предварительная беседа по данному иску назначена на 4 мая в Хамовническом суде столицы.

Хамовнический районный суд Москвы получил многомиллиардный антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора, об обращении в доход государства движимого, недвижимого имущества и доходов лиц, замещающих государственные должности. Ответчиками по иску являются Мошкович, его супруга Быковская, бизнесмен Басов, Трибунская Юлия и Трибунский Сергей, Площанская Л. В., — указал источник.

