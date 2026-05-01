День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 14:07

Основателю «Русагро» заявили многомиллиардный иск

Генпрокуратура заявила антикоррупционный иск к основателю «Русагро» Мошковичу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства активы, приобретенные, по версии надзорного ведомства, незаконно, передает ТАСС. В числе ответчиков — основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, его супруга, бывший генеральный директор компании Максим Басов, а также ряд других лиц и несколько крупных предприятий. Предварительная беседа по данному иску назначена на 4 мая в Хамовническом суде столицы.

Хамовнический районный суд Москвы получил многомиллиардный антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора, об обращении в доход государства движимого, недвижимого имущества и доходов лиц, замещающих государственные должности. Ответчиками по иску являются Мошкович, его супруга Быковская, бизнесмен Басов, Трибунская Юлия и Трибунский Сергей, Площанская Л. В., — указал источник.

Ранее столичный суд оставил без движения иск бывшего директора певца Олега Газманова Дмитрия Царенко, который был осужден за мошенничество. Экс-менеджер требовал взыскать с народного артиста России 44 млн рублей, однако иск не приняли к рассмотрению из-за неуплаты государственной пошлины. Адвокат Царенко Алексей Новожилов настаивает на невиновности своего клиента.

До этого блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) подала иск на сумму 2,4 млн рублей к своему бывшему стилисту Эльвире Янковской, обвинив ответчицу в реализации поддельных предметов роскоши. По словам блогера, Янковская якобы получала скидки в салонах и доступ на закрытые мероприятия под предлогом наличия связей с Чекалиной.

Россия
иски
суды
взыскания
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.