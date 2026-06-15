Развитие новых оружейных систем ставит страны Запада в уязвимое положение, заявил заместитель главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джон Стрингер Business Insider. По его словам, современные ракеты, БПЛА и диверсионные угрозы позволяют наносить удары по объектам, которые раньше считались находящимися в глубоком тылу.

Для Великобритании это означало, что мы воевали за две-три тысячи миль от страны, а затем возвращались в очень безопасный тыл под названием Соединенное Королевство. Эти времена, к сожалению, прошли, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Литва должна перестать «тявкать» в сторону Калининграда. Поводом для заявления стали высказывания главы литовского МИД Кестутиса Будриса о наличии у НАТО определенных инструментов, которые можно задействовать против российского региона.

До этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет Нюрнбергский трибунал. Он подчеркнул, что украинские неонацисты умышленно бьют по больницам, школам и жилым домам, параллельно возводя в ранг героев пособников гитлеровской Германии.