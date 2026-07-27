Мужчина по «приказу свыше» устроил кровавую резню в европейской столице Мужчина с ножом напал на трех женщин в Париже

Вооруженный ножом мужчина напал на трех женщин на северо-западе Парижа, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах Франции. Злоумышленника задержали. Он заявил полицейским, что совершил нападение «по приказу свыше».

Всех пострадавших госпитализировали. По данным издания, две женщины получили ранения в живот и область поясницы, третья — более легкие травмы. Несмотря на серьезность ранений, их жизни в настоящее время ничто не угрожает.

Нападавшего вовремя заметил сотрудник полиции. Он вызвал подкрепление, чтобы задержать подозреваемого.

Ранее в Ленинградской области 42-летний мужчина ударил сожительницу ножом в шею. Пострадавшая смогла убежать и добраться до знакомых, где скончалась. По предварительным данным, злоумышленник выкинул орудие преступления с общего балкона. Правоохранительным органам удалось задержать преступника по горячим следам.

До этого житель поселка Нижний Куранах в Якутии напал с ножом на четырех человек во время застолья. В результате один из пострадавших погиб, еще трое получили ранения. По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомыми, после чего взял на кухне нож и напал на них.