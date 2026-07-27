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27 июля 2026 в 16:27

Трихолог предупредила о вреде дождевой воды для волос

Трихолог Галлямова: дождевая вода может вредить волосам из-за тяжелых металлов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В дождевой воде могут содержаться тяжелые металлы и другие вредные частицы, предупредила врач-трихолог Юлия Галлямова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что из-за этого попадание под дождь может вредить волосам. По ее словам, лучше всего использовать зонт.

Для городского жителя это нехорошо и вредно, поскольку частицы дождя могут содержать испарения земли, а именно опасные тяжелые металлы, выхлопные газы и так далее. То есть много токсичных веществ, которые, естественно, будут в каплях дождя. Желательно голову прикрывать. Здесь, говоря об опасности, я тоже не хочу пугать. Если это разовый эксперимент, то ничего страшного не будет — просто нужно прийти домой, вымыть голову шампунем и нанести бальзам, — пояснила трихолог.

Врач уточнила, что постоянное нахождение под дождевой водой может вызвать нарушение структуры волос. По ее словам, это чревато их выпадением.

Ранее парикмахер Евгений Гиниятулин заявил, что редкое мытье не поможет уменьшить жирность кожи головы, так как работа сальных желез заложена генетически и не поддается «приучению». По его словам, такие попытки приведут лишь к обратному эффекту.

Здоровье
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дождь
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