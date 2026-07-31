Необычная хитрость для стирки: пакет в барабане помогает собрать мелкий мусор

После каждой стирки в барабане остаются нитки, волосы и мелкий мусор из карманов одежды. Из-за этого фильтры приходится чистить чаще. Некоторые хозяйки используют для этого необычный лайфхак с обычным полиэтиленовым пакетом.

Перед стиркой в барабан помещают чистый и плотно завязанный пакет небольшого размера. Считается, что во время вращения он помогает собрать часть ворса, ниток и волос, не влияя на качество стирки.

Однако такой способ подходит не для всех моделей техники. Производители стиральных машин обычно рекомендуют регулярно очищать фильтры и проверять карманы вещей перед загрузкой. Если вы решили попробовать этот метод, следите, чтобы пакет не был поврежден.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что профилактика всегда проще ремонта. Не забывайте раз в месяц запускать цикл очистки стиральной машины — это поможет избежать неприятного запаха и продлить срок ее службы.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.