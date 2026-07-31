Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 17:46

Необычная хитрость для стирки: пакет в барабане помогает собрать мелкий мусор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После каждой стирки в барабане остаются нитки, волосы и мелкий мусор из карманов одежды. Из-за этого фильтры приходится чистить чаще. Некоторые хозяйки используют для этого необычный лайфхак с обычным полиэтиленовым пакетом.

Перед стиркой в барабан помещают чистый и плотно завязанный пакет небольшого размера. Считается, что во время вращения он помогает собрать часть ворса, ниток и волос, не влияя на качество стирки.

Однако такой способ подходит не для всех моделей техники. Производители стиральных машин обычно рекомендуют регулярно очищать фильтры и проверять карманы вещей перед загрузкой. Если вы решили попробовать этот метод, следите, чтобы пакет не был поврежден.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что профилактика всегда проще ремонта. Не забывайте раз в месяц запускать цикл очистки стиральной машины — это поможет избежать неприятного запаха и продлить срок ее службы.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
Читайте также
Фасоль в этой закатке — настоящая королева: сытная, полезная и по-летнему ароматная заготовка на зиму
Общество
Фасоль в этой закатке — настоящая королева: сытная, полезная и по-летнему ароматная заготовка на зиму
Кухонный лайфхак для хозяйки: ручки плиты станут чистыми без дорогой бытовой химии
Общество
Кухонный лайфхак для хозяйки: ручки плиты станут чистыми без дорогой бытовой химии
Жирный налет исчезает на глазах: кухонный трюк с обычными средствами из шкафа
Общество
Жирный налет исчезает на глазах: кухонный трюк с обычными средствами из шкафа
Выпадение волос: основные причины, эффективное лечение и когда пора к врачу
Семья и жизнь
Выпадение волос: основные причины, эффективное лечение и когда пора к врачу
Опытные дачники делают так: фитофтора боится правильного ухода и профилактики
Общество
Опытные дачники делают так: фитофтора боится правильного ухода и профилактики
полезные советы
чистки
фильтры
волосы
профилактика
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где в России мог учиться новый главком ВСУ
В Европе захотели выгнать Испанию из Шенгена
Офис Зеленского хочет добиться ареста Лукашенко
Стали известны новые детали убийства россиянки в Белграде
«Не скрывают»: замглавы МИД России обвинил Европу в подготовке к войне
Грушко рассказал о контактах России и Турции по Украине
В Греции людей эвакуировали с пляжа из-за пожара
Девочка и мужчина ранены при атаке ВСУ
Пять трупов в один день? В Таиланде нашли тела брата и сестры из Тюмени
Жители одной страны массово исчезли
Названы страны Европы, которые первыми «захлебнутся» в потоке мигрантов
Грушко рассказал об изменении политики Швейцарии по НАТО и ЕС
Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет
Стало известно, сколько мигрантов погибло в попытке достичь Сеуты
Государство забрало у армянской оппозиции коньячный завод
Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву
Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан
Пропавшего пятилетнего мальчика нашли в емкости с навозом
«Отделалась испугом»: адвокат о запрошенном для Лерчек прокуратурой сроке
В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.