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31 июля 2026 в 13:11

Фасоль в этой закатке — настоящая королева: сытная, полезная и по-летнему ароматная заготовка на зиму

Фото: D-NEWS.ru
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Фасоль многие незаслуженно обходят стороной: сухую приходится долго замачивать и варить, поэтому чаще покупают уже готовую консервированную в банках. А ведь это один из самых полезных и сытных продуктов, который не зря называют суперфудом.

Именно поэтому каждый сезон я готовлю эту овощную закуску впрок. Зимой остается только открыть банку — внутри уже готовое блюдо с нежной фасолью, густым томатным соусом, сладким перцем и ароматным чесноком.

Для приготовления понадобится: 1 кг фасоли, 500 г репчатого лука, 500 г моркови, 500 г сладкого болгарского перца, 2 кг спелых помидоров, 250 мл рафинированного растительного масла, ½ стакана сахара, 1,5 ст. л. соли, 3 крупные головки чеснока, 1–2 стручка острого перца по желанию и 1 ч. л. 70%-ной уксусной эссенции.

Фасоль заранее замочите на ночь, затем отварите до мягкости, но не переваривайте. Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой или полукружьями и обжарьте до золотистого цвета. Помидоры нарежьте небольшими кусочками, сладкий перец — полосками.

Соедините в большой кастрюле фасоль, обжаренные овощи, помидоры, перец, соль, сахар и масло. После закипания варите около 30 минут на небольшом огне, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок, острый перец и уксусную эссенцию.

Горячую закуску сразу разложите по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Эта закуска становится только вкуснее через несколько недель после приготовления, когда фасоль полностью пропитывается овощным соусом. Чаще всего подаю ее как самостоятельное блюдо с ломтиком свежего хлеба или использую как готовый гарнир к запеченному мясу или курице.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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