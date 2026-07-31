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31 июля 2026 в 15:08

Вкусный салат со свеклой «Ежедневный»: яйца, маринованные огурчики и один секретный ингредиент делают его идеальным

Фото: D-NEWS.ru
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Иногда самые простые продукты складываются в настолько удачное сочетание, что рецепт сразу попадает в список любимых. Этот свекольный салат именно такой. Нежная сладость свеклы отлично сочетается с пикантными маринованными огурчиками, яйца делают вкус мягче, а обжаренный лук придает легкую карамельную нотку.

Получается сытный, сочный и очень гармоничный салат, который одинаково хорошо подходит и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления понадобится: 3 средние отварные или запеченные свеклы, 300 г маринованных или соленых огурцов, 3–4 яйца, 1 репчатая луковица, небольшой пучок свежего укропа, 2–3 ст. л. майонеза, 1/2 ч. л. свежемолотого черного перца и немного растительного масла для жарки.

Свеклу натрите на крупной терке или нарежьте кубиками, огурцы и сваренные вкрутую яйца нарежьте небольшими кубиками, укроп мелко порубите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на небольшом количестве масла до красивого золотистого цвета, затем полностью остудите.

Соедините все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез и черный перец, хорошо перемешайте и уберите в холодильник примерно на 30 минут. За это время салат станет еще вкуснее, а ингредиенты полностью обменяются ароматами.

Личный опыт

Больше всего мне нравится готовить этот салат именно из запеченной свеклы — она получается более сладкой и насыщенной, чем отварная. Если дать салату настояться хотя бы полчаса, вкус становится заметно ярче, а подавать его можно как самостоятельную закуску или в качестве гарнира к запеченному мясу или курице.

Проверено редакцией
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яйца
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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