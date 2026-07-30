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30 июля 2026 в 15:32

Корнишоны как в магазине — это проще, чем кажется: 4 банки улетают за вечер, даже мясо подать не успеваю

Фото: D-NEWS.ru
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Главный секрет правильных корнишонов — ледяная ванна на несколько часов и правильные специи: горчица, чеснок, душистый перец и гвоздика делают свое дело. Получаются крепкие, хрустящие огурчики в кисло-сладком маринаде — хоть на праздничный стол, хоть к будничному ужину.

Ингредиенты

Корнишоны — 1.2 кг, вода — 1 л, столовый уксус 6% — 80 мл, сахар-песок — 100 г, соль — 40 г, семена горчицы — 2 ч. л., чеснок — 4 зубчика, лавровый лист — 4 шт., гвоздика — 4 шт., перец черный горошек — 12 шт., перец душистый горошек — 4 шт.

Как готовлю

Сначала тщательно мою корнишоны и заливаю их ледяной водой на 4–5 часов — это главная хитрость для хруста. Тем временем стерилизую четыре пол-литровые банки, раскладываю по ним нарезанный чеснок, разломанный лавровый лист, горчицу, гвоздику и оба вида перца. Обсушенные огурцы плотно укладываю вертикально, заливаю кипящим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса. Банки прикрываю крышками, ставлю в кастрюлю с водой на полотенце и стерилизую ровно 10 минут после закипания. Закатываю, переворачиваю вверх дном и даю полностью остыть — потом убираю в темное место.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня удивило, как гвоздика и горчица не перебивают друг друга, а сплетаются в такой пикантный, чуть жгучий ансамбль — аромат из банки стоял на всю квартиру. Сами корнишоны вышли ядреными, с чесночным шлейфом и приятной остротой на языке.

Проверено редакцией
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